DFB-Star Ilkay Gündogan: Auch als Papa ein echter Kapitän

Mit der deutschen Nationalmannschaft begeistert Mittelfeldstratege Ilkay Gündogan (33) derzeit bei der heimischen Europameisterschaft. Das Erreichen des Achtelfinales ist bereits in trockenen Tüchern, in der Partie gegen die Schweiz am Sonntagabend (21:00 Uhr, Das Erste) soll nun noch der Gruppensieg perfekt gemacht werden. Vor dem richtungsweisenden Match sprach Kapitän Gündogan mit der «Bild am Sonntag» auch über den schweren Spagat, die EM in Deutschland mit dem Leben als Familienvater in Einklang zu bringen.