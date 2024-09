«DHDL»-Comeback: Hat sich Frank Thelen mit Jochen Schweizer versöhnt?

Frank Thelen (48) kehrt nach seinem Abschied von der VOX–Gründershow «Die Höhle der Löwen» für die Jubiläumsfolge als Investor zurück (vierte Sendung der Staffel am 23. September, 20:15 Uhr bei VOX oder RTL+). Mit ihm kommt auch «Ur–Löwe» Jochen Schweizer (67) zurück, über den sich Thelen nach dessen Ausstieg aus der Sendung im Jahr 2016 kritisch geäussert hat. «Wie Jochen jetzt aus der Sendung abgegangen ist, war meiner Meinung nach nicht fair», gab er unter anderem an. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Thelen, wie er sich heute mit seinem Löwen–Kollegen versteht, wie das Comeback in der Sendung für ihn war und ob er langfristig zu dem Format zurückkehren würde.