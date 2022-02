Diagnose Arthrose: «Auch Menschen mittleren Alters sind betroffen»

In dieser Situation hat die Arthrose bereits zu einem Aufbrechen der Knorpelfläche geführt. Die gelösten Knorpelfragmente bewegen sich frei in der Gelenkkapsel und tragen zur Reizung des Gelenks bei. Eine entzündlich aktivierte Arthrose deutet also stets auf eine bereits fortgeschrittene Schädigung des Knorpels hin. Der Patient spürt in diesem Fall eine zunehmende Überwärmung, beispielsweise der besonders oft betroffenen Kniegelenke. Diese Wärme ist auch von aussen auf der Haut fühlbar und ein wichtiges diagnostisches Arthrose-Zeichen für den Kniespezialisten. Manchmal zeigt sich diese Erwärmung in Verbindung mit einer Schwellung, einem sogenannten Gelenkerguss.