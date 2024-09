Diagnose Brustkrebs: Darum lehnte Elle Macpherson die Chemotherapie ab

Gemischte Reaktionen in der Familie

Elle Macpherson ist jetzt in «klinischer Remission», wie sie sagte, was sie aber lieber als «völliges Wohlbefinden» bezeichnet. «Wirklich, in jeder Hinsicht, bei jedem Bluttest, jedem Scan, jeder bildgebenden Untersuchung... aber auch emotional, spirituell und geistig – nicht nur körperlich», betont sie in dem Interview.