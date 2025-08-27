Diagnose Hautkrebs: Für Moderatorin Tina Kaiser «ein Schock»

Vom Flughafen aus sei es für sie direkt in die Klinik für die Operation gegangen, bei der das Muttermal herausoperiert wurde. Der Eingriff sei gut verlaufen. Seit der OP habe sie sich nun vorgenommen, mit ihrer Tochter einmal im Jahr gemeinsam zum Dermatologen zu gehen. «Früher musste ich Liv zwingen, sich einzucremen. Heute macht sie das von sich aus», sagt Kaiser. Durch die Diagnose Hautkrebs hat sich auch die Einstellung der Moderatorin geändert. «Wenn ich jetzt merke, es klappt was nicht, dann sehe ich die Dinge gelassener. Ich habe gemerkt, dass ich gar keine Resilienz habe, was sowas anbelangt. [...] Mein Leben verlief bisher immer reibungslos.»