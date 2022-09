Diagnose nach Konzert-Absage: Matthias Reim hat «ein Burnout-Problem»

Aufgrund gesundheitlicher Probleme hat Matthias Reim (64) am vergangenen Donnerstag alle Konzerte für September und Oktober abgesagt. Auf Instagram erklärte der Veranstalter Semmel Concerts zunächst, dass Reim neben einer «Stimmbandentzündung» weitere «ernstere Probleme» habe, «die eine längerfristige Behandlung erfordern». Am Abend des 1. September habe sich Reim demnach in «intensive ärztliche Behandlung» begeben müssen. Der «Bild»-Zeitung verriet Reim nun, dass er «ein starkes Burnout-Problem» habe.