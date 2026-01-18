Diana Amft & Florian David Fitz: So war die «Doctor's Diary»-Reunion

Der Humor verbindet sie bis heute

«Florian und ich waren ja über die Jahre immer mal wieder in Kontakt und haben uns auch ab und zu getroffen, aber es ist immer wieder ein Fest, mit ihm zu drehen», erklärte Amft nun über das neue Projekt mit ihrem Kollegen im Interview mit der «Bild»–Zeitung. Sie empfinde eine «wunderschön verbundene Energie» zwischen den beiden und «wir haben immer sehr viel Spass, da wir einen ähnlichen Humor teilen».