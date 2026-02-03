Dianas Bruder Earl Spencer: Dritte Scheidung nach bitterem Rosenkrieg

Die Scheidung verlief alles andere als harmonisch. Richter Peel sprach von «heiss umstrittenen» Aspekten des Falls. Im Zentrum der Auseinandersetzung: Affären–Vorwürfe und die Frage, wie das Ehe–Aus überhaupt kommuniziert wurde. Karen Spencers Anwalt David Sherborne erklärte vor Gericht, seine Mandantin sei «schockiert und am Boden zerstört» gewesen, als ihr Mann ihr angeblich per SMS die «abscheuliche» Nachricht übermittelte, dass er die Scheidung wolle. Besonders bitter: Nur vier Wochen zuvor habe er ihr noch eine romantische Nachricht zum Valentinstag geschickt.