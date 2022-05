Diane Kruger: Diese Bedeutung hat der Name ihrer Tochter

Diane Kruger: Kinder haben sich über ihren Namen lustig gemacht

In ihrem neuen Kinderbuch «A Name From the Sky» (erscheint am 25. Oktober) geht es auch um die Bedeutung ihres eigenen Namens. «Diane» sei damals in Deutschland ein ungewöhnlicher Name gewesen, erklärt Kruger. «Ich erinnere mich, dass ich weinend nach Hause gekommen bin, weil Kinder sich über meinen Namen lustig gemacht haben», erzählt die in Niedersachsen aufgewachsene Schauspielerin. Dann habe ihre Mutter ihr ein Buch über die römische Göttin Diana vorgelesen, nach der sie benannt wurde. «Das hat mein Leben und wie ich mich heute sehe wirklich verändert», sagt Kruger.