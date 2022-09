Diane Kruger ist mit ihrer ganzen Familie zurück in Paris

Diane Kruger (46) ist zurück in Paris. Für Dreharbeiten verbrachte die Schauspielerin den kompletten Sommer in der französischen Hauptstadt. Zuletzt nahm sie im Hôtel Madame Rêve im Zentrum der Stadt an der internationalen Einführung der WMF Perfection Kaffeevollautomaten teil. Im Interview erklärt das Gesicht der WMF-Kampagne: «Ich trinke meinen Kaffee am liebsten schwarz und ohne alles. Ich liebe es, dass ich nur auf den Knopf drücken muss, so geht alles schneller. Früher war ich eher ein Morgenmuffel, aber seit ich Mama bin, habe ich keine Wahl mehr.»