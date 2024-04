Bei Dior-Show in New York

Diane Kruger überrascht mit Krawatte und Jeans-Kombi dem roten Teppich

Seit Jahren zeigt sich Diane Kruger immer wieder bei Dior–Veranstaltungen. So fehlte die gebürtige Deutsche auch nicht bei der Herbst–Show in New York. Dort hatte sie einen starken Auftritt in einer Jeans–Kombi mit extrakurzer Jacke und einer Krawatte.