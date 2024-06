Diane Kruger und Norman Reedus: Kuscheliger Pärchenauftritt in Paris

In Paris lag beim dritten «Vogue World»–Event offenbar ganz viel Liebe in der Luft. Diane Kruger (47) und Norman Reedus (55) machten bei einem gemeinsamen Auftritt der Stadt der Liebe alle Ehre. Auf Bildern von der Veranstaltung ist zu sehen, wie sich die deutsche Schauspielerin geradezu an den «Walking Dead»–Star kuschelt. Ein schöner aber seltener Pärchenauftritt der Stars, die ihr Privatleben für gewöhnlich zu grossen Teilen aus der Öffentlichkeit heraushalten.