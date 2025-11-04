Diane Ladd verstorben: Tochter Laura Dern gibt Tod bekannt

Tragischer Verlust prägte das Leben

Ladd war dreimal verheiratet. Mit Bruce Dern, den sie 1960 heiratete, hatte sie zwei Töchter: Diane und Laura. Die ältere Tochter Diane starb mit 18 Monaten bei einem tragischen Schwimmbadunfall. «Sie schlug sich den Kopf an und wurde bewusstlos. Und alles passierte sofort. Und sie starb, und man wird darüber nie hinwegkommen», sagte Ladd 2023 «CBS News». Der Tod ihrer Tochter führte 1969 zur Scheidung von Bruce nach neun Jahren Ehe. «Wir erlitten gemeinsam die Tragödie des Todes unserer Tochter und dachten, ein weiteres Kind würde uns helfen, aber wir waren so verletzt», sagte sie später. Von 1969 bis 1976 war sie mit William A. Shea Jr. verheiratet. 1999 heiratete sie den Lyriker Robert Charles Hunter, mit dem sie bis zu ihrem Tod zusammen war.