Diane Messner: Das Leben mit Reinhold Messner ist «ein Abenteuer»

Diane (42) und Reinhold Messner (78) haben ein gemeinsames Buch verfasst. In «Sinnbilder. Verzicht als Inspiration für ein gelingendes Leben» (erscheint am 28. September, S. FISCHER) geben sie unter anderem einen Einblick in ihre Beziehung und ihr Leben auf Schloss Juval in Südtirol. Die gebürtige Luxemburgerin Diane Messner, die den berühmten Bergsteiger 2018 bei dem Besuch eines seiner Museen kennengelernt hat und seit 2021 mit ihm verheiratet ist, erzählt in ihrem Teil des Buches über ihren ganz eigenen Blick auf ihren Mann.