Diane von Fürstenberg spricht über ihre Ehe mit Barry Diller

In seinem Buch «Who Knew», das Diller dieses Jahr veröffentlichte, schreibt der Unternehmer ebenfalls über sein Coming–out – ein Schritt, über den von Fürstenberg sagt: «Ich habe ihn ermutigt, das Buch zu schreiben, ja. Aber für mich geht es darin nicht um sein Coming–out, sondern um sein Leben.» Weiter erklärt sie: «Und natürlich hat er sich mir gegenüber sofort geöffnet. Seit 50 Jahren war ich die einzige Person, der er sich wirklich geöffnet hat. Dann schrieb er das Buch.»