Diane Warren sieht sich als «grösste Verliererin aller Zeiten»

Ihr Negativ–Rekord veranlasste Warren nun, sich als «grösste Verliererin aller Zeiten» zu bezeichnen. Diese Aussage machte sie im Gespräch mit dem NBC Los Angeles Journalist Robert Kovacik. «Ich habe viele Schlagzeilen gelesen, dass ich jetzt die grösste Verliererin aller Zeiten in der Geschichte der Oscars bin», sagte Warren und lachte. «Aber hey, wissen Sie was? Ich nehme es so hin. Das bedeutet ja, dass ich all die Male nominiert war.» Sie fügte hinzu, dass für sie alle Nominierungen mehr Gewicht hätten als ein einzelner Oscar–Sieg in einem Wettbewerb.