DiCaprio, Scorsese und mehr: So würdigen die Hollywoodstars den Papst

Nach dem Tod von Papst Franziskus (1936–2025) am Ostermontag verneigen sich etliche Hollywoodstars vor dem Oberhaupt der römisch–katholischen Kirche. Martin Scorsese (82) meldete sich gegenüber «Variety» zu Wort. «Er war in jeder Hinsicht ein bemerkenswertes menschliches Wesen», schrieb der Regisseur, der in seiner Jugend katholischer Priester werden wollte. «Er erkannte seine eigenen Schwächen an. Er strahlte Weisheit aus. Er strahlte Güte aus. Er hatte ein eisernes Engagement für das Gute», so Scorsese weiter.