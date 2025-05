Dick Van Dyke: Darum ist ein langes Leben ein Fluch

Der Fluch 100 Jahre alt zu werden

«Es hätte so viel Spass gemacht, aber wir haben es verpasst. Ich habe viele Freunde verloren», resümierte Dick Van Dyke nun in Malibu. Seine Frau fügte laut «People» noch hinzu: «Er hat alle überlebt. Das ist der Fluch, fast 100 Jahre lang zu leben.» Ihr Ehemann sei jedoch «immer noch so positiv», obwohl er im Laufe der Jahre so viele geliebte Freunde und Co–Stars verloren habe. «Nun, das Leben war gut zu mir. Ich kann mich nicht beschweren», antwortete er auf ihre Frage, was das Geheimnis hinter seiner positiven Einstellung sei.