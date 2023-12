Dick Van Dyke: So süss schwärmt er von seiner Frau

Er bewundert ihr Aussehen

Das Paar, das seit Februar 2012 verheiratet ist, nahm an der Aufzeichnung des CBS–Spezials «Dick Van Dyke 98 Years of Magic» teil. Die Sendung soll zu Ehren des legendären «Mary Poppins»–Stars am 21. Dezember ausgestrahlt werden. In einem auf Instagram geteilten Video lächelte Van Dyke seine glamourös gekleidete Frau an und lobte sie: «Du siehst aus wie ein Filmstar.» Den süssen Moment in der Umkleidekabine hielt Fotografin Laura Johansen fest und lud die Szene hoch. «Das tut sie wirklich, nicht wahr?», bekräftigte Van Dyke, als ihn Silver in ihrem dunkelblauen Kleid mit Umhang anlächelte. «Ich habe sie zuerst gesehen!», fügte der Schauspieler dann noch scherzhaft hinzu.