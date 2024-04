Dickey Betts von den Allman Brothers im Alter von 80 Jahren gestorben

«Sein aussergewöhnliches Gitarrenspiel an der Seite des Gitarristen Duane Allman schuf einen einzigartigen, von zwei Gitarren geprägten Sound, der zum Markenzeichen des als Southern Rock bekannten Genres wurde», fasst die Band zusammen. Betts habe nicht nur Hits wie «Ramblin' Man», «Blue Sky» oder «Jessica» geschrieben, sondern sei während seines Lebens auch ein leidenschaftlicher Mensch gewesen, sei es in Bereichen wie «Musik, Songwriting, Fischen, Jagen, Bootsfahren, Golf, Karate oder [auch] Boxen». Er schliesse sich nun vorangegangenen Band– und Crewmitgliedern wie Duane Allman (1946–1971) «in dem alten Winnebago im Himmel an, um um die Welt zu touren und ihre Musik zu allen zu bringen, die zuhören wollen».