Diddy-Klägerin erhebt auch schwere Vorwürfe gegen Harvey Weinstein

Weinstein: Das soll passiert sein

Dem Magazin liege nun die Klage gegen Weinstein, die ursprünglich in diesem Februar eingereicht worden sei, vor. Diese habe jedoch nichts mit dem aktuell gegen Combs laufenden Prozess zu tun. McKinney werfe dem heute 73–Jährigen vor, sie und eine ihrer Freundinnen ebenfalls im Jahr 2003 in einem Hotelzimmer in Manhattan vergewaltigt zu haben.