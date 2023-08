Diddy kündigt nach 17 Jahren erstmals wieder ein neues Solo-Album an

Diddy (53) ist zurück: Der US-Rapper hat ein neues Album angekündigt. Seine letzte Platte «Last Train to Paris» veröffentlichte er im Jahr 2010 mit Dirty Money. Das letzte Solo-Album «Press Play» stammt aus dem Jahr 2006. Das neue Werk «The Love Album: Off the Grid» soll nun am 15. September 2023 erscheinen, wie der Musiker am Dienstag (22. August) bei Instagram bekannt gegeben hat. «R&B lebt», schrieb er zu einem Clip, der die Entstehungsgeschichte des Albums erklärt.