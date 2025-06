Diddy-Prozess: Jury berät im Fall Sean Combs

In den Schlussplädoyers in der vergangenen Woche hatte Diddys Seite davon gesprochen, dass er lediglich einen «Swinger–Lifestyle» geführt habe. Auch häusliche Gewalt gestand die Verteidigung ein, Combs sei jedoch unschuldig bezüglich der vorgeworfenen Straftaten. «20 Jahre lang kam der Angeklagte mit seinen Verbrechen davon», sagte hingegen Staatsanwältin Maurene Comey laut «Variety». «Das endet in diesem Gerichtssaal. Der Angeklagte ist kein Gott. Er ist ein Mensch. [...] Überwältigende Beweise belegen seine Schuld. Es ist Zeit, ihn zur Rechenschaft zu ziehen.»