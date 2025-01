Die 2000er rufen: Stirnbänder erleben ein Revival

Preppy Chic entkomplizieren

Doch es muss kein Schnee liegen, damit Stirnbänder zum Einsatz kommen können. «Outer Banks»–Star Madelyn Cline (27) stylte einen preppy Schulmädchen–Look um ihr dunkles Haarband. In der Talkshow «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» trat die Schauspielerin in einer schlichten Kombination aus einem Faltenrock in Navy und einer weissen, scheinbar gewollt ungebügelten Bluse auf. Ihre glatten Haare kämmte sie streng zurück, bevor sie ihr Haarband ergänzte. So setzte sie ihr Gesicht perfekt in Szene.