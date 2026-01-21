Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Die 3-5-Methode: Contouring war noch nie so leicht
Make-up-Hack

Die 3-5-Methode: Contouring war noch nie so leicht

Contouring sorgt beim Schminken oft für Unsicherheit – vor allem bei Anfängern. Die virale 3–5–Methode erleichtert diesen Schritt der Make–up–Routine und hilft, das Gesicht gezielt und harmonisch zu betonen.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Wer das Contouring beherrscht, kann seine Wangenknochen hervorheben und die Kinnpartie definieren.
Wer das Contouring beherrscht, kann seine Wangenknochen hervorheben und die Kinnpartie definieren. inarik/iStock via Getty Images

Make–up–Profis wissen genau, wie sie mit Contouring die Gesichtszüge formen. Zwar kursieren im Netz bereits zahlreiche Hacks, doch nun sorgt eine neue Methode für Aufmerksamkeit: Sie soll jedes Gesicht besonders vorteilhaft betonen – ein Trick, der auch Anfängern gelingt und auf den selbst Experten schwören.

Anleitung zur 3–5–Methode

Bei der 3–5–Methode geben ebendiese Zahlen die Platzierung von Contour und Highlighter vor. Zuerst werden mit der dunklen Seite eines Contouring–Stifts oder mit einem flüssigen Produkt drei Punkte gesetzt: einer unterhalb des Augenbrauenendes, einer parallel dazu auf der Wange und der letzte weiter in Richtung Kinn am Kiefer. Die Punkte lassen sich zu einer Drei verbinden. Danach kommt die Fünf. Dazu die Eckpunkte der Zahl mit einem hellen Ton aufmalen. Die Zahl beginnt mit dem oberen Balken nah unter dem Auge, verläuft an der Nase entlang und endet noch vor dem Kinn unter der Lippe.

Die Zahlen dann mit einem angefeuchteten Schwamm verblenden. Das Ergebnis: Die Gesichtszüge wirken straffer, die Kieferpartie klarer konturiert.

Basiswissen für gutes Contouring

Wer den Hack anwendet, sollte trotzdem die Basics des Contouring kennen. Entscheidend ist die Auswahl der Produkte: Beide Töne müssen zum Unterton der Haut passen. Bei einem kühlen Unterton eine kühle, bei einem warmen Unterton eine warme Nuance verwenden. Wichtig ist auch die richtige Farbintensität: Für einen natürlichen Look sollten sich die Konturen nicht zu dunkel oder zu hell abzeichnen. Verblenden hilft, die Linien sanfter wirken zu lassen.

Von SpotOn vor 34 Minuten
Themen per E-Mail folgen
#Make-Up
#Schminken