«Die Abrechnung»: Daniela Büchner und Patricia Blanco treten an

«Die Abrechnung»: So funktioniert die Show

Acht Promi–Duos, die sich nicht ausstehen können, werden in «Die Abrechnung» in einem abgeschiedenen Haus zusammengesperrt. Der Clou dabei: Die Kandidaten erfahren erst beim Einzug, mit wem sie es zu tun bekommen. Die Promi–Paare stehen vor der Wahl: Entweder sie begraben das Kriegsbeil und arbeiten zusammen oder sie gehen gemeinsam unter. Ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro soll zusätzlich motivieren.