Die Amigos kündigen Karriereende an

«Ich denke, wenn wir Amigos uns irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren dann uns zur Ruhe setzen, übergeben wir den Stab der Daniela», erklärte Bernd Ulrich im Gespräch mit Moderator Michael Thürnau (62). Konkret wurde der Musiker auch bei den Zukunftsplänen: Das kommende Album für 2026 sei bereits fertig und erscheine im Juni oder Juli. Für 2027 stehe noch ein letztes Vertragsalbum bei ihrem Label Telamo an. Danach, so Bernd Ulrich, werde man weitersehen.