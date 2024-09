Die Amigos stürmen zum 16. Mal die Spitze der Charts

2023 machte RAF Camora ihnen Strich durch die Rechnung

Im vergangenen Jahr hatte ihnen nach der Veröffentlichung ihres vorherigen Albums der österreichische Gangster–Rapper RAF Camora (40) den ersten Platz streitig gemacht, nun sind sie wieder ganz oben mit dabei. Mit ihrem Sturm an die Chart–Spitze verbannten sie die Metalbands Nightwish («Yesterwynde») und Kanonenfieber («Die Urkatastrophe») auf Platz zwei und drei. Auf dem vierten Platz der Albumcharts landete das deutsche Rap–Duo Mehnersmoos mit ihrem neuen Album «Neues von Mehnersmoos». Platz fünf belegt das Album «The 1974 Live Recordings» von Bob Dylan & The Band.



In den Single–Charts beschert das neue Linkin–Park–Album «The Emptiness Machine»den kalifornischen Rockern die dritte Spitzenplatzierung in Folge. Auf Platz zwei hält sich weiterhin der Sommerhit «Bauch, Beine, Po» von Shirin David (29). Den dritten Platz belegen Ayliva & Apache 207 mit dem Song «Wunder», gefolgt von dem Hamburger Pop–Star Berq (20) mit «Rote Flaggen» (Platz vier) und den Neueinsteigern Ufo361 feat. Paula Hartmann mit «Red Cups» (Platz fünf).