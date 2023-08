Die Ärzte gehen 2023 auf «Herbst des Lebens»-Tour

«So wie früher»: Die Ärzte gehen dieses Jahr noch auf grosse Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Band - bestehend aus Bela B (60), Farin Urlaub (59) und Rodrigo González (55) - hat auf ihrer Webseite von Ende August bis Mitte Oktober ihre «Herbst des Lebens»-Tour 2023 angekündigt. An fast jedem Standort werden die Musiker mindestens zwei Konzerte spielen. In Oberhausen in der Turbinenhalle sind sogar drei Shows angesetzt.