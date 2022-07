«Die Bachelorette»: Die Emotionen kochen über

«Das kann ich nicht bringen»

Nächster Tag, nächste Chance für Lukas, Emanuell, Jan, Steffen und Tom. Zum Gruppendate am Strand erscheint Sharon wieder ohne Perücke, was mittlerweile schon gar kein Thema mehr ist. Unter vier Augen erzählt Lukas der Bachelorette, wie ernst es ihm schon mit ihr ist und übergibt ihr heimlich einen Brief. Sharon weiss die Geste durchaus zu schätzen: «Das hat echt was mit mir gemacht.» Auch Emanuell macht einige Punkte als er plötzlich offen über seine Gefühle spricht. Und langsam kommt Sharon in eine Zwickmühle. «Ich möchte Nähe mit mehreren Männern. Und während ich das sage, denke ich mir: ‹Das kann ich nicht bringen.›»