«Die Bachelorette»: Die Tanzfläche ist eröffnet

Als sie gerade ein neues Gespräch mit zwei Männern angefangen hat, crasht Poesie-Tim die Runde. Nachdem er seinen «Anspruch» geltend gemacht hat, folgt das wahrscheinlich zusammenhanglosteste Gespräch des Abends. Ohne sie wirklich zu Wort kommen zu lassen, quasselt er drauf los: «Was machst du so? Du bist ein humorvoller Mensch. Aber mit dir kann man auch ins Detail reden. Ich bin ein leichter Poesie-Mensch. Abends ist meine Zeit. Du kannst gerne mit mir am Strand sitzen. Ey, ich hab' gestern Mama angerufen und geweint. Irgendwas, was du nicht weisst. Sorry, du hast so schöne Augen. Ich bin so ein Mensch, ich sag immer was ich denke.» Ja, merkt man.