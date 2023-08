«Die Bachelorette»-Finale: Zweifel nach der letzten Rose

Beim Mondschein–Date unter Palmen hat zunächst Fynns Familie per Einspieler das Wort. Alle preisen ihn in den höchsten Tönen. Auch seine Oma rät Jenny zu Fynn, «weil er der Geilste ist.» Den nächsten Satz beginnt Fynn mit «Ich muss dir was sagen...», was bekanntermassen oft nichts Gutes verheisst. In diesem Fall ringt sich Fynn eine Art Liebeserklärung ab: «Ich glaube, nein, ich weiss, dass ich mich vielleicht in dich verliebt habe.»