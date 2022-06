«Die Bachelorette»: Wie kam die Staffelpremiere an?

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte «Die Bachelorette» 0,57 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 12,7 Prozent entspricht. Im Vergleich zur Premiere der achten Staffel am 14. Juli 2021 schnitt die Show laut «DWDL» damit besser ab. Damals ergaben sich 11,4 Prozent. Den Primetimesieg holte sich am vergangenen Mittwoch hingegen ein Film mit Elyas M'Barek (40): «Fack Ju Göhte 3» in Sat.1 schnitt mit 0,61 Millionen Zuschauern und 13,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe am besten ab. «TV Total» auf ProSieben erreichte 0,44 Millionen und 10,2 Prozent.