«Die Bachelorette»: Wie lange hielt das Liebesglück der Kandidatinnen?

Nadine Klein

Auch 2018 durfte eine ehemalige «Bachelor»–Kandidatin als «Bachelorette» nach der Liebe im TV suchen: Nadine Klein (38) scheiterte zuvor im selben Jahr, als Daniel Völz (39) sie in der fünften Episode nach Hause schickte. Dafür vergab sie in der fünften Staffel der «Bachelorette» selbst die Rosen. Ihre letzte erhielt Personaltrainer Alexander Hindersmann (36). Im November 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt. Im Mai 2019 machte Klein auf Instagram öffentlich, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Ihr Freund Tim kommt, wie Klein, ebenfalls aus Berlin. Im September 2021 gab sich das Paar das Jawort. Die beiden halten ihre Liebe grösstenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Alexander Hindersmann ist mittlerweile mit Sportmoderatorin Laura Papendick (35) in einer Beziehung.