«Die Bachelors»: 30 unterschiedliche Ladys kämpfen um die grosse Liebe

Bald geht das Liebesabenteuer der etwas anderen Art los: Am 17. Januar (ab 20:15 Uhr) startet die Kuppelshow «Die Bachelors» bei RTL – dieses Mal mit gleich zwei Junggesellen, die auf der Suche nach einer passenden Partnerin sind. Die beiden Bachelors Sebastian Klaus (35) und Dennis Gries (30) dürfen bereits vor dem Abflug nach Südafrika jeweils 15 Ladys bei Blind Dates kennenlernen. Am Mittwoch hat RTL bekannt gegeben, welche 30 Damen sich in das Rosen–Abenteuer auf der Suche nach der Liebe stürzen.