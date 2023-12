«Die Bachelors»: Der Starttermin steht fest

So ticken «Die Bachelors»

Dass sie nun gemeinsam um die Kandidatinnen buhlen, sehen die beiden nicht problematisch, wie sie im RTL–Interview verraten. Sebastian Klaus findet sogar: «Es ist ein sehr, sehr grosser Vorteil, dass wir einander haben.» So könnten sie sich immer gegenseitig austauschen und unterstützen. Dennis Gries denkt, dass bei so vielen Frauen sicher «für jeden was dabei» sei.