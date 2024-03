«Die Bachelors»: «Hochzeit oder Beerdigung» im Finale?

«Die Bachelors» sind zurück in Deutschland. Dennis (30) und Sebastian (35) werden in der letzten Folge (Mittwoch, 20:15 Uhr, RTL und RTL+) in einem Hotel von den Angehörigen ihrer beiden Finalistinnen durchleuchtet. Dennis trifft zuerst auf Rebecca (27). Die ist erkältet, deshalb fällt das Wiedersehen körperlich nicht so intim aus wie von beiden Seiten erhofft. Rebecca hält erst mal eine Art Bewerbungsrede für die letzte Rose. «Die Anziehung hat sich in Richtung Gefühle entwickelt», sagt sie. Sie will nun mit Dennis die «Zukunft zusammen meistern».