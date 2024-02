«Die Bachelors»: Knutschorgien im Haifischbecken

«Die Bachelors» biegen am heutigen Mittwoch (28. Februar, um 20:15 Uhr, RTL und RTL+) langsam auf die Zielgerade ein. Dennis (30) und Sebastian (35) haben in Folge sieben pro Nase noch die Wahl aus fünf Frauen. Dass sie nicht zu denen gehört, die in die achte Episode einziehen, davon ist Lisa (28) einmal mehr überzeugt. Dennis hat ihr schliesslich als einziger seiner noch verbliebenen Kandidatinnen keine Einzelaudienz gewährt. Dass ihre Konkurrentinnen sie schon für eine Lame Duck halten und sie wie etwa Katja (28) fragen, ob sie nach ihrem Aus einen Augenbrauenstift in der Villa lassen würde, macht die Stimmung nicht besser.