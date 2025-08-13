«Die Bachelors»: Pikante Enthüllung beim Wiedersehen

Obwohl Finalistin Leonie (26) eine «klasse Frau» ist, spüre er nur zu Clara eine «tiefe und liebevolle Verbindung», erklärte der «Bachelor» vor der letzten Entscheidung. Leonie erteilte Martin bei der finalen Rosenvergabe deshalb eine Absage: «Die Gefühle, die ich für Clara habe, sind noch intensiver und emotionaler. Deshalb kann ich dir meine letzte Rose nicht geben.» Leonie reagierte souverän: «Wir hatten eine wunderschöne Zeit zusammen. Ich hab dich trotzdem lieb und in mein Herz geschlossen.» Martin kämpfte erneut mit den Tränen. «Du darfst nicht weinen, sonst muss ich auch weinen», gab ihm Leonie mit und verteilte noch einmal eine Umarmung. «Er hat mir gezeigt, dass ich mich doch noch öffnen kann.» Clara hingegen konnte sich, zumindest im Finale, erst einmal über die letzte Rose freuen: «Ich kann dir sagen, dass ich mich in dich verliebt habe», gab ihr der Rosenkavalier zu verstehen.