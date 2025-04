Die Badesaison kommt: Wie wäscht man Bikini und Co. richtig?

Die Tage werden länger und die Sonne zeigt sich öfter – höchste Zeit, die Badetasche aus dem Winterschlaf zu holen. Wer schon vom ersten Sprung ins kühle Nass träumt, sollte jetzt nicht nur an Sonnencreme und Strandlaken denken, sondern auch der Badebekleidung etwas Aufmerksamkeit schenken. Damit Bikini, Badeanzug und Co. möglichst lange schön bleiben, ist die richtige Pflege das A und O – und damit beginnt man am besten schon vor der Saison.