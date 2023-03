Die Bärlauch-Saison beginnt: Die wichtigsten Tipps fürs Sammeln

Wenn im Frühling wieder allerlei Wildkräuter die Natur grün färben und die Luft mit ihrem köstlichen Duft bereichern, dann wächst am Waldboden auch wieder der Bärlauch. Das Wildkraut, auch Waldknoblauch genannt, hat von Ende März bis Mai Saison. Mit seinem intensiven Duft und dem leicht scharfen und frischen Geschmack bereichert er die Frühlingsküche in Form von Pesto, Butter oder Suppen. Beim Sammeln ist allerdings Vorsicht geboten: Denn der Bärlauch hat einige giftige Doppelgänger, die den Genuss zum Albtraum machen können. Wer sich auf Bärlauchjagd begeben will, sollte sich gut auskennen und einige Tipps beachten.