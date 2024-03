Die Beatles in Paris: Paul McCartney und Ringo Starr in der Front Row

Paris Jackson zwischen den Beatles

Die beiden einzigen noch lebenden Beatles nahmen neben anderen Stars in der Front Row bei Stella McCartneys Show Platz. Dort sassen auch Schauspielerin Charlotte Rampling (78) und Ex–Spice–Girl Melanie C (50). Paris Jackson (25), Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (1958–2009), nahm sogar zeitweise zwischen den Ex–Beatles Platz, wie auf mehreren Bildern zu sehen ist. Paul McCartney hatte in den 1980er Jahren zwei Songs mit ihrem Vater aufgenommen. Auf dem Laufsteg lief unter anderem Lila Moss (21), Tochter von 1990er–Ikone Kate Moss (50).