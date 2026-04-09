«Die Beatrice Egli Show»: Nach vier Jahren ist Schluss

Auch auf Instagram wandte sich die Sängerin mit einem Video an ihre Fans und nahm zu den jüngsten Neuigkeiten Stellung. In ihrem Beitrag erklärte sie: «2026 ist ein Jahr der Veränderung. Denn es stehen so viele neue, spannende Dinge an, dass ich entschieden habe, dass es vorerst keine Beatrice Egli Show geben wird.» Dafür versicherte sie ihren Fans, dass 2026 ein «stylisches Jahr mit vielen tollen Projekten» sein werde.