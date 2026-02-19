Die beeindruckende Ü60-Karriere von Michelle Yeoh

Michelle Yeoh hat keine eigenen Kinder, ist aber eng mit Jean Todts Sohn Nicolas (48) verbunden. Bei ihrer jüngsten Dankesrede nach Erhalt des Sterns auf dem Walk of Fame richtete sie Worte an Todts Familie: «An meine Familie Todt: ich danke euch allen, dass ihr mich mit Liebe umgebt, dass ihr mein sicherer Hafen seid und dass ihr mir geholfen habt, meinem eigenen Nordstern treu zu bleiben». Auch ihre enge Beziehung zu ihrem Bruder, der für die Verleihung in Los Angeles extra aus Malaysia anreiste, brachte sie bei der Rede zum Ausdruck.