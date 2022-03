Die bekanntesten «Love Island»-Stars

Melissa Damilia

Melissa Damilia (26) war 2019 Teil der Kuppelshow. Mit der Liebe sollte es da aber nicht klappen und so ging sie als «Bachelorette» 2020 auf Liebessuche. Ihr Happy End feierte sie mit Gewinner Leander Sacher (23), doch auch diese Liebe scheiterte. Zu «Love Island» kehrte sie 2021 in einer anderen Funktion zurück. Damilia, die 491.000 Instagram-Follower hat, moderierte gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht (30) den Aftertalk. Ab Dienstag, 22. März, ist sie in der Sendung «Prominent und Pflegekraft» (RTLzwei) zu sehen, in der Stars in die Rolle von Aushilfskräften in der Pflege schlüpfen.