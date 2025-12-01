Die besten Bluetooth-Lautsprecher für zuhause und unterwegs

Teufel Rockster Go 2

Leider gar nicht hübsch ist der Teufel Rockster Go 2 – doch die eher kantige 90er–Jahre–Optik ist schnell vergessen, wenn der satte, volle Sound aus dem mit 21 Zentimetern und 735 Gramm sehr kompakten Gehäuse ertönt. Auch fällt kaum auf, dass Teufel als einiger der wenigen Anbieter keine Equalizer–App für das Modell bietet, denn der Sound ist auch so schon sehr gut! Den bei den kleineren Modellen generell nicht vorhandenen echten Stereo–Sound macht Teufel damit wett, dass sich zwei Boxen verknüpfen lassen und dann jeweils den rechten oder linken Kanal abspielen. Für echte Partys lassen sich sogar bis zu 100 Geräte zusammenschalten – zugegeben ein Fall, der bei Privatnutzern eher selten eintreten dürfte. Einziges Manko: Zum Skippen benötigt man zwei Finger auf zwei Tasten, das ist gewöhnungsbedürftig. Dafür liefert der Rockster Go 2 mit maximal 28 Stunden Laufzeit einen Topwert ab. Die UVP liegt bei 149 Euro, im Stereo–Set kosten zwei Lautsprecher 299 Euro.