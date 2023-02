Die besten Filme zum Valentinstag: Neue Streifen oder ein Klassiker?

«Your Place or Mine»

Der neueste Film auf der Liste überzeugt vor allem mit den hochkarätig besetzten Hauptrollen. Debbie (Reese Witherspoon, 46) und Peter (Ashton Kutcher, 45) sind beste Freunde, deren Leben nicht unterschiedlicher sein könnten. Sie lebt mit ihrem Sohn an der Westküste der USA, er zwanglos in New York. Damit Debbie ihren Lebenstraum verfolgen kann, passt Peter eine Woche auf ihren Sohn auf - die beiden besten Freunde tauschen mehr oder weniger ihr Leben miteinander. In New York trifft Debbie auf den Publizisten Theo (Jesse Williams, 41). Könnte er der Mister Right für die Single-Mutter sein? «Your Place or Mine» ist seit dem 10. Februar bei Netflix abrufbar.