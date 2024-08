Die besten Fitness-Kopfhörer

Mehrere aktuelle Modelle haben sich aber zumindest einiger der oben genannten Probleme angenommen – mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Alle vereint ein Merkmal: kein Kabel. Die Musik kommt also immer per Bluetooth vom Smartphone oder einem anderen Gerät. Das ist – neben dem in unterschiedlichem Masse ausgeprägten Schutz vor Wasser und Staub – meist die einzige Gemeinsamkeit. Anbieter wie Teufel, Sony und Jabra setzen auf In–Ear–Varianten, die wahlweise durch die ergonomische Form oder einen entsprechenden Bügel an Ort und Stelle gehalten werden. Hersteller wie Shokz setzen auf die Knochenschall–Technologie, bei der die Kopfhörer gar nicht im Ohr sitzen, also auch nicht herausfallen können. Die abweichenden Herangehensweisen bringen gewisse Vor–, aber auch Nachteile mit sich.