Die besten Last-Minute-Geschenke für Weihnachten

Kerzen aus Wachsresten

Für eine gemütliche Atmosphäre in der kalten Jahreszeit sind selbstgemachte Kerzen aus alten Wachsresten eine beliebte Idee, um anderen eine kleine Freude zu machen. Dazu die Überreste von bereits benutzten Kerzen schmelzen, einen Docht an einem Zahnstocher oder Ähnlichem befestigen und in der Mitte eines Gefässes platzieren. Wer keinen Docht zu Hause hat, kann auch reines Baumwollgarn zu einem Docht verdrehen. Das flüssige Wachs in die gewünschte Form giessen und dem flüssigen Wachs nach Belieben mit ätherischen Ölen noch einen Duft hinzufügen. Für mehrere Farben sollte immer erst eine Schicht des Wachses trocknen, bevor die nächste folgt. So gelingt beispielsweise auch eine Regenbogenkerze.