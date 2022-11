Die besten Outfits für die Firmenweihnachtsfeier

Auch Samt schafft eine festliche Atmosphäre - und ist derzeit vor allem in Form von Anzügen und Blazern in den Mode-Boutiquen zu finden. Jenem Trend ist auch Model Toni Garrn (30) verfallen. Ihr jüngster Look - ein grüner Samt-Hosenanzug mit ebenfalls grünem Pailletten-Oberteil - ist der ideale Look für die Weihnachts-Sause mit den Kolleginnen und Kollegen.